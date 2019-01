Springe

Die vier größten Ortsteile Springes verlören dann ihre kleinen Rathäuser und damit ein Stück einst hart erkämpfter Infrastruktur.

„Aufgrund der sinkenden Besucherzahlen stellt sich die Frage, ob der Personal- und Sachmitteleinsatz weiterhin gerechtfertigt ist“, schreibt Bürgermeister Christian Springfeld. Es ist einer der zentralen Sätze in der mehrseitigen Vorlage, über die ab nächster Woche die betroffenen Ortsräte diskutieren müssen. Schon seit Jahren existieren Pläne, die kleinen Stadtteilbüros zugunsten einer besser ausgestatteten Servicestelle im Rathaus auf dem Burghof zu schließen.

Springfeld hatte den Einschnitt schon vor einem Jahr angekündigt, erst jetzt aber ein konkretes Konzept vorgelegt. Es enthält eine Pro- und Kontra-Liste – die Argumente für eine Schließung überwiegen klar. Und jeder Punkt, der in der Tabelle als Nachteil bezeichnet wird, könne gelöst werden, so der Bürgermeister.

Die Brechstange wolle er aber nicht ansetzen: Der Verwaltungschef spricht sich für eine Test-Schließphase von Anfang Mai bis Ende Oktober aus, in der alle Seiten Erfahrungen sammeln können. Damit hinterher kein Vakuum entsteht, sei es allerdings wichtig, schon nach vier Monaten eine Bilanz zu ziehen und die weiteren Zukunftspläne festzuzurren.

„Die Schließung der Außenstellen kann nicht ohne begleitende Maßnahmen erfolgen, um den Wegfall der bisherigen Vor-Ort-Dienstleistung zu kompensieren“, schreibt Springfeld in der Vorlage. Letztlich solle „ein besserer und verlässlicherer Service“ angeboten werden. Dazu gehören neue Ideen wie ein Fahrservice für Bürger, die nicht selbstständig ins Rathaus kommen können. Wie genau der funktionieren kann, will Springfeld nun mit der Politik beraten.

Wichtig seien ihm auch Gespräche mit allen betroffenen Ortsbürgermeistern. Sie sollen zum Beispiel mitentscheiden, was aus den künftig leer stehenden Räumen wird. Eine Idee für die Putzkolonne hat er bereits: Das Team soll während der Testphase Feuerwehrhäuser reinigen.

Besucherzahlen sinken

Die Verwaltungsbüros in Bennigsen, Eldagsen, Völksen und Gestorf haben in den vergangenen Jahren enorm an Attraktivität eingebüßt. Im Jahr 2013 kamen 5527 Besucher in die Außenstellen, vier Jahre später waren es nur noch 879 Nutzer. Die Entwicklung ist in allen vier Stadtteilen ähnlich, in Bennigsen aber besonders auffällig: 2013 kamen 2160 Kunden, 2017 nur noch 240. Eldagsen fiel in dem Zeitraum von 1665 auf 471 Besucher, Völksen von 1164 auf 82, Gestorf von 538 auf 86.

Die schlechte Bilanz hängt aber auch damit zusammen, dass die „kleinen Rathäuser“ zuletzt wegen Personalengpässen teils wochenlang geschlossen waren. Fertige Ausweise werden mittlerweile gar nicht mehr in den Büros ausgegeben, denn „eine verlässliche Aussage an den Kunden, wann er wo sein Dokument abholen kann, wäre unmöglich“, erklärt Bürgermeister Springfeld.

Von Marita Scheffler