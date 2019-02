Der Ortsrat Springe will Neubaugebiete am Neuen Friedhof, am Hamannsbruch und am Autohaus Mensenkamp nahe der B 217 ausweisen lassen – was die Verwaltung nun prüft. Debatten gab es um die Vorgaben für Hausbauer – und darüber, ob es sinnvoll ist, die Pläne bereits jetzt öffentlich zu machen.