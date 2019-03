Nachrichten Springe - Praxisschließungen drohen: Hausärzte finden kaum Nachfolger Zwei neue Hausärzte kommen nach Springe – doch die nächsten Praxisschließungen kündigen sich bereits an. Nachfolger für Landarztpraxen werden weiter gesucht . Doch die Stellen sind oft wenig attraktiv.

Viele Ärzte müssen ihre Praxen schließen, weil sie keine Nachfolger finden. Am größten sind die Lücken in ländlichen Regionen – nicht nur wie hier in einer Praxis in Parchim. Auch in Springe ist die Lage angespannt. Quelle: Foto: Jens Büttner/Picture alliance/dpa