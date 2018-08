Nachrichten Gefrierbox in Flammen - Kellerbrand in Altenhagen löst Feuerwehreinsatz aus 36 Feuerwehrkräfte sind am Sonnabend in die Spiegelberger Straße in Altenhagen ausgerückt. Im Keller eines Zweifamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Am Sonnabend brannte es in Altenhagen I in einem Keller in der Spiegelberger Straße. Quelle: Foto: Herrmann