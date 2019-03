Nachrichten Springe - Hundekot-Projekt soll Stadt sauberer machen Das Hundekotprojekt Ighid soll dafür sorgen, dass weniger Hundekot auf den Straßen von Springe landet. 30 000 Euro sollen dafür fließen. Vorbild ist Tönisvorst.

Hunde müssen sich ein anderes Klo suchen: Die Stadt will an einem Programm gegen Hundekot teilnehmen. Hausbesitzer, wie hier an der Göbelbastei, haben eigene Methoden, um sich gegen Hundekot zu wehren – etwa, wie hier, mit einem Schild. Quelle: Ralf T. Mischer