Während der Sommerferien sei die Spendenbereitschaft ohnehin gering, weil viele Freiwillige im Urlaub sind. Jetzt verschärfe sich die Lage noch einmal wegen der hohen Temperaturen. „Viele befürchten wegen der Hitze Kreislaufprobleme und kommen daher nicht“, weiß Ploberger. Er rät: Einen Liter Wasser vor der Spende trinken, damit der Kreislauf nicht zusammenbricht. Trotzdem werden in Deutschland 15 000 Blutspenden benötigt. „Wenn wir mal zwei, drei Tage weniger Spender haben, können wir das verkraften. Aber nicht zweieinhalb Monate, solange dauert die Hitze schon an.“

Das Blut käme derzeit schon nach zwei Tagen beim Empfänger an – einen Zwischenstopp in einem Lager legen die Mitarbeiter schon gar nicht mehr ein. Die Konserven werden direkt in den Krankenhäusern abgegeben. „Die Verteilertouren und der Aufwand, alles zu verteilen, ist groß.“ Der nächste Schritt sei nun, dass Ärzte direkt beim DRK anrufen, die genau benötigte Blutgruppe angeben und dann direkt erhalten. Damit soll laut Ploberger verhindert werden, dass das wertvolle Blut der Gruppe „Null Negativ“ ausgegeben wird. Das kann nämlich jedem Menschen gegeben werden. „Wenn es zum Beispiel einen Unfall gibt, müssen wir dafür einen Pool haben. Und wer diese Blutgruppe hat: Nicht überlegen, sondern kommen.“

Normalerweise liegen zwischen 15 000 und 20 000 Konserven als Reserve bereit. „Leider mussten wir diese Reserven schon im Mai anfassen, als zu wenig Spender kamen“, berichtet Ploberger. 26 Termine finden täglich statt. „Jetzt muss es uns irgendwie gelingen, die Freiwilligen aus dem Pool zu holen, das fordert extrem.“ Der Blutspendedienst habe bereits die DRK-Ortsvereine um Unterstützung gebeten. Die Vereinsmitglieder könnten etwa einen Eiswagen organisieren, um so einen zusätzlichen Anreiz für Freiwillige zu schaffen. „Wir versorgen wirklich von der Hand in den Mund.“

Immerhin: Bei dem Termin am Donnerstag in Springe seien 201 Spender gekommen – und damit durchaus auf dem Niveau der sonst im Sommer stattfindenden Aktionen, sagt Ploberger. Und: Der Tag sei in den vergangenen Jahren einer der beliebtesten Termine gewesen, wenn sich die Ferien dem Ende neigen, wenn einige aus dem Urlaub wieder zu Hause sind und sich auf das Essen vom Grill freuen.

Laut Sprecher Markus Baulke fehlen dem DRK in Niedersachsen und Bremen 400 bis 450 Spender pro Tag. Um alle Krankenhäuser versorgen zu können, seien täglich 2300 Blutspenden erforderlich. Zuletzt seien es aber weniger als 1900 gewesen. Und: Auch bei Hitze gebe es kein überhöhtes gesundheitliches Risiko.

Von Saskia Helmbrecht