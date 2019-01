Eldagsen

Es ist ein lebenswichtiges Engagement. Insgesamt 62 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr gestemmt, listete Ortsbrandmeister Andreas Meyer auf. Das sind 42 Einsätze weniger als 2017. Damals habe das Sommer-Hochwasser zu der hohen Einsatzzahl geführt. Aber auch im vergangenen Jahr führten Wetterkapriolen zu erhöhter Bereitschaft.

Zehn Tage in Bereitschaft

Im Januar hielt das Orkantief „Friederike“ die Ehrenamtlichen auf Trab und führte zu gleich 40 Einsätzen. Allein zehn davon fanden in Eldagsen statt. Auch wegen Fehlalarmen und technischer Hilfsleistungen rückten die Helfer aus. In besonderer Erinnerung blieb der Zusammenprall eines Rübenroders mit einem Strommast bei Lüdersen. Auch die zehntägige Bereitschaft während der Waldbrände in Schweden würden die Freiwilligen nicht so schnell vergessen. „Das war für Eldagsen ein besonderer Moment“, sagte Meyer. „Eine Erfahrung, die man nicht missen mag“, war darüber hinaus der Einsatz während des Moorbrandes in Meppen, zu dem ein Mann entsandt wurde.

Für optimale Vorbereitung investierte die Truppe zahlreiche Stunden in Aus- und Fortbildung, etwa während eines Hochwasser-Seminars.

Auch für Einsätze bei Verkehrsunfällen sei die Feuerwehr bestens ausgestattet und ausgebildet, denn nicht selten müssen die Feuerwehrleute bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe leisten. Es habe sich herausgestellt, dass der Rettungsdienst im Stadtgebiet nur eingeschränkte Kapazitäten habe, so Meyer. 20 Minuten habe es nach einem Unfall gedauert, bis der erste Rettungswagen eintraf. Gleichzeitig erinnerte Meyer daran, dass das Aufgabenspektrum der Feuerwehr immer weiter wachse und inzwischen einem mittelständischen Unternehmen ähnele.

„Auch mal Nein sagen“

Zum eigenen Wohl auch mal „Nein“ sagen können, dafür appellierte Brandschutzabschnittsleiter Eric Pahlke. Es könne nicht sein, dass die Einsatzkräfte etwa nach einem Personenschaden Körperteile einsammeln müssten. Dafür gebe es Bestatter. „Die Bilder, die sie aufgeschnappt haben, werden sie nie wieder los“, so Meyer. Nicht nur beste Ausbildung, sondern auch moderne Technik und hochwertige Ausrüstung seien maßgeblich für erfolgreiche Einsätze. Nach 18 Jahren seien nun auch die Feuerwehren im Springer Raum mit Digitalfunk ausgestattet worden, sagte Meyer. Nicht so in anderen Teilen der Region, was dazu führe, dass „man mit den Feuerwehren in Bad Münder oder Nordstemmen nicht kommunizieren könne“.

Angeschafft wurden zudem neue Einsatzanzüge. Für den Kauf werden im Haushalt laut Meyer jedes Jahr 60.000 Euro bereit gestellt. Bei einem Preis von rund 1000 Euro pro Schutzanzug dauere die Ausstattung daher etwas länger. Ebenfalls für Freude sorgte die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges, eines sogenannten MAN-TGE. Es ist erst der zweite Transporter des Herstellers, der in Deutschland als Mannschaftsfahrzeug zugelassen sei und damit ein echtes Highlight, das landesweites Interesse sorgt.

Im Bericht aus der Jugendfeuerwehr stellte der ehemalige Jugendwart Julian Rathe die Aktivitäten des vergangenen Jahres und das neue Team vor, das sich in Zukunft um die Jugendarbeit kümmert. Mit Christian Wedig als Jugendwart, Sven Hollebusch als seinen Stellvertreter sowie Maximillian Mallon, Leonie Dittrich und Johanna Hische als Betreuer habe er eine tolle Mannschaft gefunden, sagte Rathe. Zur Zeit zählt die Jugendfeuerwehr 20 Mitglieder. Elf mehr sind es in der Kinderfeuerwehr.

Auch der Nachwuchs sei mit vielen Aktionen und 20 Diensten im Laufe des vergangenen Jahres dabei, berichtete Ute Kaehler. Die Feuerwehr zählt aktuell 68 Mitglieder. Das sind sechs Helfer mehr als im vergangenen Jahr.

Von Patricia Szabo