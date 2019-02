Boitzum

Clemens Gebauer, Fachbereichsleiter der Stadt Springe, nahm diesen Spielball in seinem Grußwort auf: „Die offizielle Linie der Verwaltung ist, dass keine Feuerwehr aufgelöst wird, die wehrwillig und wehrbereit ist.“ Gerade bei der von Wilke verkündeten Zahl von 35 aktiven Mitgliedern müsse sich in Boitzum niemand Sorgen um den Fortbestand der Feuerwehr machen. Außerdem honorierte er, dass die Feuerwehr neben ihrer ureigentlichen Brandschutzaufgabe auch ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens im Dorf sei. „Der Stadtverwaltung liegt es darüber hinaus am Herzen, den freiwilligen Feuerwehren die Sorge vor eventuellen Zusammenlegungen zu nehmen“, führte er aus und erntete den Beifall der Versammlung. Der Feuerwehrbedarfsplan, so Gebauer, sei eine echte Chance, die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet auf eine solide und zukunftsfähige Basis zu stellen.

Lediglich zu einem Einsatz mussten die Kameraden der Boitzumer Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. „Kein Einsatz ist schön, aber dieser war besonders tragisch“, fasste Wilke den Novemberabend zusammen, als gemeinsam mit Kameraden aus Eldagsen im Zusammenhang mit einem vermuteten und dann bestätigten Suizid ein Garagentor geöffnet werden musste.

Zusammenarbeit gelobt

Sowohl Wilke als auch Andreas Meyer, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Eldagsen und stellvertretender Springer Stadtbrandmeister, hoben die besonders starke Zusammenarbeit der Wehren auf Stützpunktebene hervor. „Unsere Vernetzung und Kooperation klappt ganz hervorragend und macht richtig Spaß“, resümierte Meyer das vergangene Jahr.

Sehr zufrieden blickten Wilke und Meyer auch auf eine gemeinsame Übung im Herbst zurück, in deren Rahmen die Boitzumer und die Eldagser Kameraden in einem abbruchreifen Boitzumer Haus einen Zimmerbrand mit Menschenrettung simulieren durften. „Hier wurde einmal mehr deutlich, dass wir nicht nur das theoretische Rüstzeug haben, sondern uns auch die notwendigen Praxiskenntnisse erarbeitet haben, um solch einen Einsatz routiniert abarbeiten zu können“, freute sich Wilke.

Die Freiwillige Feuerwehr Boitzum besteht derzeit aus 118 Mitgliedern, die sich in 35 Aktive, 66 Passive, sechs Jugendliche und elf Mitglieder der Altersgruppe aufgliedern. „Ich bin wirklich stolz auf diese Zahlen, die noch umso beeindruckender wirken, wenn man sie ins Verhältnis zur Einwohnerzahl unseres Dorfes setzt“, betonte Wilke. Auch der Altersdurchschnitt der Aktiven von 35 Jahren spräche für eine starke Truppe, ebenso wie eine durchschnittliche Dienstbeteiligung von 13 Kameraden. Insgesamt 675 Dienststunden wurden dabei absolviert, darunter allein 409 Stunden Ausbildungsdienst.

In ihrem Bericht über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr konnte Jugendfeuerwehrwartin Christina Götting durchweg Positives vermelden: Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Nico Rensch, den Betreuern Natalie Littmann und Eric Bauer und sechs Mädchen und Jungen wurden 53 Dienststunden absolviert, davon allein 21 Stunden feuerwehrtechnischer Dienst. Zudem hob Götting besonders die Kooperation mit den benachbarten Alferder und Holtenser Jugendwehren hervor, die sich sehr gut entwickelt hat.

Von Simone Hempelmann