Sehnde

Unbekannte haben aus einem VW Touran in der Straße Am Steinwedeler Wald in der Kernstadt ein Navigationsgerät gestohlen. Dazu manipulierten sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte die Zentralverriegelung des Fahrzeugs und bauten das Multifunktionsgerät aus. Das gilt als schwerer Diebstahl. Der Fall muss sich zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, abgespielt haben. Zwei gleichgelagerte Fälle wurden im selben Zeitraum im nicht weit entfernten Ahlten festgestellt. Die Polizei Lehrte bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Oliver Kühn