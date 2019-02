Das Projekt „GutKlima“ in Bolzum geht in die nächste Runde: In einer ersten Projektwerkstatt haben 35 Bürger in Gruppen erarbeitet, wie sich Ideen konkret umsetzen lassen. Geplant sind unter anderem eine Pedelec-Ausleihstation, ein Dorfgarten und Konzepte zum Klimaschutz in Kindergärten.