Nachrichten Sehnde - Von Gretenberg nach Stade Der Rethmarer Wolfgang Koop hat die Geschichte der Rethmarer Mühle recherchiert – und ärgert sich, dass diese keine Rolle in der Mühlenausstellung des Regionalmuseums spielt.

Mit einer Holländermühle erinnert Wolfgang Koop in seinem Garten an die Bockwindmühle, die einst in Rethmar stand. Quelle: Michael Schütz