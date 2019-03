Sehnde

Die Bauarbeiten an der Nordstraße verzögern sich: Die Bitumdeckschicht konnte am Montag wegen des nasskalten Wetters nicht eingebaut werden. Die Straße bleibe daher bis Mittwochmorgen im Abschnitt zwischen Straße des Großen Freien und nördlicher Karl-Backhausring gesperrt, so Torsten Winter von der Unteren Verkehrsbehörde der Stadt Sehnde.

Öffentliche Einrichtungen sind weiter erreichbar

Für den Einbau der Bitumschicht ist eine Temperatur von durchgehend mindestens 5 Grad Celsius erforderlich. Am Montag war es aber zeitweise kälter, zudem regnete und hagelte es. Die Asphaltierungsarbeiten sollen nun am Dienstag vorgenommen werden. Die Wetterprognosen sind dahingehend positiv“, so Winter. Am Mittwoch, 6 Uhr soll die Straße wieder frei sein. Die Umleitung über die Straße des Großen Freien, Breite Straße und Peiner Straße bleibe bis dahin weiter bestehen, so Winter.

Winter weist zudem darauf hin, dass öffentliche Einrichtungen wie die Polizeistation, die Stadtwerke Sehnde und das Rathaus der Stadt Sehnde weiterhin über den nördlichen Anschluss des Karl-Backhaus-Ringes angefahren werden können.pos

Von Patricia Oswald-Kipper