Ilten

Die fortschreitende Sanierung der Hindenburgstraße, der Iltener Ortsdurchfahrt, macht ab Mittwoch eine neue Sperrung nötig. Die Kreisstraße 139 wird dafür an der Einmündung der Straßen Bim Hille und Sülterkamp bis zum Ortsausgang Richtung Lehrte voll gesperrt, wie die Stadt als Untere Verkehrsbehörde mitteilt. Dort werden unter anderem die Fahrbahn aufgeweitet und die Verkehrsinsel vergrößert. Aufgrund der geänderten Verkehrsführung kann die Buslinie 962 die Haltestelle „ Ilten/ Berliner Straße“ nicht mehr anfahren.

Der Fuß- und Radverkehr wird während der Sperrung über die Straße Bim Hille umgeleitet. Der Kraftfahrzeugverkehr wird gebeten, die ausgewiesenen Umleitungen über Ahlten sowie über die Kommunale Entlastungsstraße und die B 443 nach Lehrte zu nutzen. Die Restarbeiten in diesem Abschnitt von der Straße Im Steinkamp bis Am Kälberanger werden voraussichtlich bis Freitag, 22. März, beendet sein. Die dortige Sperrung von der Jahnstraße bis Am Kälberanger wird dann aufgehoben.

Von Oliver Kühn