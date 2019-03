Sehnde

Die Ursache für das Feuer in einem Einfamilienhaus an der Breiten Straße in Sehnde am Sonntagabend ist aufgeklärt: Ein Kurzschluss an einem Handyladegerät hat nach Erkenntnissen der Brandermittler in einem Dachgeschosszimmer eine Matratze und Teile der Holzvertäfelung in Brand gesetzt. Die Experten schätzen den Schaden auf rund 80.000 Euro.

Ein Bewohner hatte gegen 17.30 Uhr zweimal einen lauten Knall im Obergeschoss des Einfamilienhauses gehört und noch vergeblich versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Feuerwehr Sehnde aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Ortsfeuerwehr Sehnde hatte die Flammen, die sich bereits auf ein zweites Zimmer ausgedehnt hatten, schnell unter Kontrolle. Mehrere Mitglieder waren auf dem Weg zum Feuerwehrhaus zufällig an dem Haus vorbeigekommen, hatten die Alarmstufe daraufhin erhöht und zusätzlich die Drehleiter sowie die Ortsfeuerwehr Rethmar alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten aber Teile des Daches abdecken und eine Wärmebildkamera einsetzen, um alle Glutnester bekämpfen zu können. Im Einsatz waren 56 Aktive mit neun Fahrzeugen.

