Ilten

Prellungen im Gesicht und am Oberkörper hat am Donnerstagabend eine 22 Jahre alte Frau erlitten: Sie war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 20.15 Uhr in einer Parkanlage an der Rudolf-Wahrendorff-Straße in Ilten unterwegs, als ihr fünf unbekannte junge Männer entgegenkamen. Diese pöbelten die Frau an und beleidigten sie zunächst verbal, im weiteren Verlauf schlugen sie ihr Opfer, anschließend traten sie gegen Gesicht und Oberkörper. Erst als Zeugen sich näherten, ließen sie von der Frau ab und flüchteten.

Von drei Tätern gibt es eine Beschreibung. So soll der Haupttäter etwa 16 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er stammt wahrscheinlich aus Südeuropa und sprach fließend türkisch. Seine dunklen Haare trug er kurz geschnitten. Bekleidet war der Jugendliche, den die Zeugen als dicklich beschreiben, mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose, einem weißen T-Shirt und schwarzen Sneakern.

Einen Komplizen beschreibt das Opfer ebenfalls als pummlig, er hat kurze blonde Haare und trug dunkle Kleidung. Der 16- bis schätzungsweise 19-Jährige ist 1,75 Meter groß. Von einem dritten Täter ist bekannt, dass er asiatische Wurzeln hat und eine Brille mit rechteckigen Gläsern trägt. Er hat schulterlange, lockige dunkelbraune Haare mit einem Sidecut. Von den beiden anderen Tätern gibt es keine Beschreibung.

Die Polizei ermittelt gegen das Quintett wegen einer Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon (05132) 8270 zu melden.

Von Antje Bismark