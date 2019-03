Nachrichten Sehnde - Für Gegner von Renotherm bleiben viele Fragen offen Nach dem Erörterungstermin zur Verbrennung eines Ersatzbrennstoffs mit gefährlichen Abfällen im Holcim-Werk in Höver sieht das Gewerbeaufsichtsamt Hannover die meisten Ängste der Bevölkerung ausgeräumt. Kritik dagegen gibt es von einer Bürgerinitiative und der Ahltener Ortsbürgermeisterin.

An dieser Stelle auf dem Holcim-Gelände an der Hannoverschen Straße in Höhe des Peterswegs soll die Renotherm-Anlage entstehen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)