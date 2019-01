Bilm/Wassel

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagabend zwischen den Sehnder Ortschaften Bilm und Wassel drei Männer in einem Auto schwer verletzt worden. Der Wagen aus Polen war zuvor ohne die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilt.

Details und Hintergründe des Unglücks waren am späten Abend noch unbekannt. Die Rettungskräfte sicherten zunächst die Unfallstelle und versorgten die Schwerverletzten. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Weitere Auskünfte über die Unfallursache und den Gesundheitszustand der Fahrzeuginsassen will die Polizei am Sonnabend geben.

Von Ingo Rodriguez