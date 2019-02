Höver

Dass Diebe aus Autos hochwertige Navigationsgeräte und Multimediaelektronik ausbauen, ist an der Tagesordnung – bei eher preisgünstigen Airbags ist das seltener der Fall. In Höver haben Unbekannte dafür an einem an der Hannoverschen Straße abgestellten VW Caddy die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend sowohl den Fahrer- als auch den Beifahrerairbag entwendet. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, abgespielt haben. Bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise vor. Das Polizeikommissariat Lehrte hofft deshalb nun auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden sollten.

Von Oliver Kühn