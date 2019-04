Was sind Ihre Anregungen für oder Forderungen an den neuen Sehnder Bürgermeister, der am 26. Mai gewählt wird? Sie als HAZ-Leser können diese Diskussion beim HAZ-Forum am Montag, 6. Mai, ab 19 Uhr im KGS-Forum mitbestimmen. Schicken Sie uns dazu Ihre Fragen an sehnde@haz.de.