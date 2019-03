Nachrichten Sehnde - Das Trio Remenber gibt ein wunderbar entspanntes Konzert Vom Chanson bis zum Folk-Song: Das Trio Remember ist in der Kapelle in Höver aufgetreten und hat dabei ein wundervoll entspannte, intimes Konzert gegeben. Dabei gab das Publikum bisweilen sogar den Hintergrund-Chor.

Mit einem bezaubernden Duett, der Interpretation von "Something stupid" von Nancy und Frank Sinatra, verwöhnen Rainer Fricke und Charlott Krüger vom Trio Remember das Publikum in der Kapelle in Höver. Quelle: Susanne Hanke