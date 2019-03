Höver

Ein Autodiebstahl in Höver gibt der Polizei Rätsel auf. Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 17 Uhr und 5.20 Uhr einen schwarzen Skoda Octavia aus der Straße Im Stiegfeld gestohlen. Das Fahrzeug war verschlossen am Straßenrand geparkt. Doch wie der Wagen geöffnet und anschließend gestartet wurde, ist nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte noch völlig unklar. Es gebe keine Aufbruchspuren wie etwa zersplittertes Glas einer Fensterscheibe, sagte ein Sprecher am Freitag. Auch ob etwa ein Schloss überdreht oder das Fahrzeug elektronisch geknackt wurde, sei unbekannt. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn