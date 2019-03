Evern

In den Abendstunden müssen Autofahrer derzeit wegen Wildwechsels ständig auf der Hut sein. Das hat jetzt ein 30-jähriger Mann aus Peine schmerzlich erfahren. Er war am Mittwoch gegen 20.40 Uhr auf der Alten Heerstraße ( Kreisstraße 136) im Sehnder Ortsteil Evern in Richtung Dolgen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei Lehrte plötzlich einem Tier ausweichen musste. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links in den Straßengraben und kam anschließend erst in einem Kohlfeld zum Stehen. Dabei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Oliver Kühn