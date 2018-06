Sehnde

Im Sehnder Ortsteil Rethmar ist am Sonnabend eine Scheune in Flammen aufgegangen. Sowohl Anwohner als auch Mitglieder der Ortsfeuerwehr Rethmar hatten den Brand in der Straße An der Kirche kurz vor 10 Uhr bemerkt. Augenzeugen berichten, dass die Rauchsäule kilometerweit zu sehen war. „Das Gebäude ist wohl nicht mehr zu retten“, sagt Sehndes Feuerwehrsprecher Chris Kühmkorf. „In erster Linie haben wir uns darum bemüht, dass die Flammen nicht auf Nachbargebäude übergreifen.“ Ein unmittelbar neben der Scheune stehendes Haus sei minimal in Mitleidenschaft gezogen worden, Schlimmeres konnte aber verhindert werden. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Rund 100 Einsatzkräfte nahezu aller Ortswehren Sehndes bekämpften den Brand. Besondere Probleme bereitete bei den Löscharbeiten die Wasserversorgung. „Der Wasserdruck ist im Osten Sehndes nicht der Beste“, so Rühmkorf. Deshalb musste die Feuerwehr den mehr als einen Kilometer entfernten Mittellandkanal anzapfen und bekam dafür Unterstützung von zwei Schlauchwagen aus Immensen sowie Burgdorf. Beide Fahrzeuge haben zusammen Material für bis zu vier Kilometer lange Leitungen an Bord. Außerdem litten vor allem die Retter mit Atemschutzmasken unter den sommerlichen Temperaturen. Rühmkorf: „Die Sonne ist wirklich kräftezehrend.“

Wieso das Feuer ausbrach, ist zurzeit noch unbekannt. „Die Scheune wurde wohl als Hobbywerkstatt von Autoschraubern genutzt“, sagt Rühmkorf. Er schätzt, dass die Löscharbeiten noch bis in den Nachmittag andauern werden. Darüber hinaus muss wohl ein Statiker aus Sicherheitsgründen die ausgebrannte Scheune in Augenschein nehmen, ob Einsturzgefahr bestehe – das Gebäude steht direkt an einer Straße.

Von Peer Hellerling