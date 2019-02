Köthenwald

Die Feuerwehr Sehnde hat am frühen Sonntagmorgen einen Brand im Klinikum Wahrendorff löschen müssen. Der Alarm war gegen 7.40 Uhr aufgelaufen, in einem Haus in Köthenwald hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben. „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein brennender Spender für Papierhandtücher als Ursache ausgemacht“, sagte Feuerwehrsprecher Chris Rühmkorf am Abend. Verletzt wurde niemand.

Ein Trupp rückte unter Atemschutz vor und konnte den Brand schnell löschen. Anschließend mussten die Retter das Gebäude noch belüften und vom Rauch befreien. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Ilten und Bilm, die Helfer aus Höver und Sehnde konnten ihre Anfahrt abbrechen. Die Brandursache ist noch unklar.

Von pah