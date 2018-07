Ferienfahrt nach Schweden kommt gut an

Nachrichten Sehnde - Ferienfahrt nach Schweden kommt gut an Hinter ihnen liegen zwei Wochen Ferienreise in Südschweden: 41 Jugendliche sind am vergangenen Wochenende von der Jugendfreizeit der Kirchengemeinden Ilten-Höver-Bilm zurückgekehrt.

Teilnehmer der Jugendfreizeit der Kirchengemeinden Ilten-Höver-Bilm spielen Volleyball in einem See in Schweden. Quelle: privat