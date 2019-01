Nachrichten Sehnde - Sehnderinnen dürfen zum Landeswettbewerb Zwei Violinistinnen aus Sehnde haben beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert den ersten Platz erreicht. Eine der Nachwuchsmusikerinnen hat sich sogar für den Landeswettbewerb qualifiziert.

Diana Julili (links) aus Isernhagen tritt in der Kategorie Violine an. Begleitet wird sie von Kimija Julili am Klavier. Quelle: Daniel Junker