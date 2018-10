Ein gruseliges Dinner in der Mensa

Nachrichten Sehnde - Ein gruseliges Dinner in der Mensa Zu Halloween gehören Gruselgeschichten und schaurig geschminkte Gestalten. Schon am Dienstagabend hat es beides in der Mensa der Sehnder KGS gegeben – beim Grusel-Dinner der Theater-AG und des Schülercafés.

Gruseldinner in der KGS-Mensa: An der opulenten Tafel der Gräfin wiegen sich die Gäste noch in Sicherheit, aber Diener Igor (Svea De Haan, rechts), kommt ihnen schon sehr seltsam vor. Die Reiseleiterin (Marie Kaufhold, von rechts), Handwerker Jop (Jonas Jeworutzki), Jungbauer Hinnerk (Eric Uzarewicz) Wirtin Martha (Dilara Thom). Quelle: Susanne Hanke