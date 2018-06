Garbsen/Seelze/Wunstorf/Neustadt

Es wird heiß. Der Sommer kehrt zurück und macht ernst: Uns erwarten ein strahlend blauer Himmel und Sonne satt. Wie gut, dass die Region Nordwest genug Badeseen und Freibäder für alle hat. Doch welcher See oder welches Bad gefällt Ihnen am besten? Für Garbsen, Wunstorf, Seelze und Neustadt haben wir einige Bademöglichkeiten zusammengestellt und wollen wissen: In welchem Freibad oder welchem Badesee schwimmen Sie am liebsten? Wir beschränken uns auf die offiziell ausgewiesenen Freibäder und Badeseen.

Freibad, Naturbad oder an den See? Im Sommer ist der Blaue See in Garbsen ein beliebtes Ausflugsziel, in Seelze zieht es Klein und Groß zum Baden an den Kiesteich Lohnde, Wunstorf hat neben dem Steinhuder Meer noch ein Freibad und ein Naturerlebnisbad zu bieten und auch Neustadt hat die Wahl, mit dem Naturbad Franzsee, dem Tannenbruchsee, dem Kiesteich Bordenau und weiteren Bädern. Aber wo ist es am schönsten? Stimmen Sie ab!

Wo schwimmen Sie am liebsten in der Region Nordwest? Wo schwimmen Sie am liebsten in der Region Nordwest? Naturbad Franzsee (Neustadt) Tannenbruchsee Metel (Neustadt) Balneon (Neustadt) Kiesteich Bordenau (Neustadt) Freibad Nöpke (Neustadt) Waldbad Wulfelade (Neustadt) Kiesteich Lohnde (Seelze) Freibad Bokeloh (Wunstorf) Badeinsel Steinhude (Wunstorf) Badestrand "Weiße Düne" Mardorf (Neustadt) Naturerlebnisbad Luthe (Wunstorf) Blauer See (Garbsen) Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wo schwimmen Sie am liebsten in der Region Nordwest? Wo schwimmen Sie am liebsten in der Region Nordwest? So haben unsere Leser abgestimmt Naturbad Franzsee (Neustadt)

