Seelze

Aus der vierten Etage des Hochhauses an der Beethovenstraße ist am Freitagabend Wasser in insgesamt zwölf Wohnungen auf gleicher Höhe oder darunterliegen Stockwerken sowie den Keller gelaufen. Die Ursache ist noch unklar. Die Ortsfeuerwehr Seelze war mit zwölf Leuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Das Wasser sei durch einen Versorgungsschacht bis in den Keller gelaufen. Einige der jetzt betroffenen Wohnungen seien erst kurz zuvor nach einem anderen Wasserschaden renoviert worden. Die Feuerwehrleute beseitigten von 22 Uhr bis kurz nach Mitternacht mit Schiebern und anderen Utensilien die Wassermassen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Thomas Tschörner