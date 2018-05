Seelze

Die Polizei Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Wie ein Sprecher des Kommissariats mitteilte, hat ein unbekannter Fahrer bereits am Montag zwischen 7 und 14 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in Höhe des Jobcenters an der Schillerstraße abgestellten VW Caddy an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen erreichen die Polizei unter (05137) 8270.

Von Thomas Tschörner