Seelze

Der Neue Chor besingt die Liebe, Hausorganist Harald Röhring spielt Werke aus vier Jahrhunderten und auch die Musikschule präsentiert Klassisches. Neben dem musikalischen Programm hat dieses Wochenende in Seelze noch ein Stück der Aristokraten, einen Fotokurs und ein Second-Hand-Basar im Gepäck.

Freitag: Kulturinitiative feiert mit Aristokraten

Die Kulturinititative Seelze (KiS) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms spielen die Aristokraten am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr im Alten Krug das Stück „Der Fürst kommt!“.

Freitag: Jugendpflege bietet neuen Fotokurs an

Die Jugendpflege bietet einen neuen Fotokurs für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren an. Am Freitag, 15. Februar, treffen sich die Teilnehmer ab 15 Uhr im Jugendbildungshaus, Klöcknerstraße 10, in Letter.

Sonnabend: Musikschule präsentiert Klassisches

Verschiedene Stücke aus der Epoche „Klassik“ erklingen am Sonnabend, 16. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a. Die Schüler und Lehrer der Musikschule Seelze verbinden die Stücke auch durch zeitgemäße Lyrik miteinander.

Sonnabend: Chor besingt die Liebe

Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Neue Chor Lohnde singt am Sonnabend, 16. Februar, von 19.30 bis 22 Uhr rund um die Liebe. Das Konzert findet im Gemeindehaus, Mechthildstraße 4, statt.

Sonntag: Förderverein lädt zum Basar ein

Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule organisiert für Sonntag, 17. Februar, einen Second-Hand-Basar. In der Zeit zwischen 14 und 15.30 Uhr können Schnäppchenjäger im Lohnder Bürgerhaus, Theodor-Heuss-Straße 10a, fündig werden. Schwangere haben bereits ab 13.30 Uhr Einlass.

Sonntag: Hausorganist spielt Werke aus vier Jahrhunderten

Eine musikalische Zeitreise: Am Sonntag, 17. Februar, wird „Hausorganist“ Harald Röhrig um 17 Uhr die Schuke-Hammer-Hillebrand-Orgel der St. Michaelkirche, Kirchstraße 3, mit Werken aus vier Jahrhunderten zum Klingen bringen.

Sonntag: Landesbischof kommt zur Glockenweihe

Ein seltenes Ereignis steht am Sonntag, 17. Februar, auf dem Terminkalender der Kirchengemeinde Dreieinigkeit auf dem Terminkalender: Um 9.30 Uhr beginnt in der Kirche die Glockenweihe. Den Gottesdienst gestalten Landesbischof Ralf Meister und Pastor Nikolaus Kondschak.

Sonntag: Alte Schule im Heimatmuseum

„Schule im Wandel der Jahrhunderte“ heißt die Sonderausstellung, die am Sonntag, 17. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Heimatmuseum, Hannoversche Straße 15, zu sehen ist.

Nicht fündig geworden?

Die Tipps für das Wochenende in Garbsen finden Sie hier.

Und wie wird das Wetter?

Ist das schon der Frühlingsanfang? Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Die Wetteraussichten für Hannover und die Region finden Sie hier.

Von Joanna von Graefe