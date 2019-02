Kirchwehren

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag gegen 15.40 Uhr auf der L 390 zwei Fahrer verletzt worden. An dem Unfall waren neben einem Toyota Yaris ein VW Bus und ein Lancia Kombi beteiligt. Ursache war vermutlich ein Überholmanöver des Yaris, der im Bereich Kirchwehren auf der L 390 in Richtung Lathwehren unterwegs war.

Das Fahrzeug scherte in die Lücke zwischen VW Bus und Lancia ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Eine Fahrerin wurde schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Insasse wurde verletzt. Die L 390 wurde während der Bergung der Verletzten und der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Lathwehren auch Feuerwehrleute aus Kirchwehren.

Von Sandra Remmer