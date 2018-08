Seelze

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 18.50 und 21.20 Uhr vermutlich beim Rangieren einen BMW beschädigt, der an der Bonhoefferstraße an der Ecke zur Hannoverschen Straße abgestellt war, teilt ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mit. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer