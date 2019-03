Der Arbeitskreis Schule will fünf Varianten für eine Bedarfsplanung im Grundschulbereich für Lohnde, Gümmer und Dedensen prüfen lassen. Neben der Möglichkeit einer vierzügigen Grundschule an einem Standort sollen dabei auch der Erhalt der einzügigen Grundschule in Dedensen und eine dreizügige Grundschule in Lohnde oder Gümmer berücksichtigt werden.