Seelze

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in den Gewerbepark an der Almhorster Straße eingebrochen. Polizeiangaben zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu sieben Garagen, die verschiedenen Firmen als Lagerräume dienen. Sie nahmen diverse Gegenstände mit, darunter Kochfelder, Dunstabzugshauben, Reifen, eine Poliermaschine, verschiedene Arbeitsgeräte – und auch Weihnachtsbeleuchtungen. Den Gesamtwert des Diebesguts konnte die Polizei bislang nicht beziffern. Sie geht davon aus, dass die unbekannten Täter arbeitsteilig vorgegangen sind und die geklauten Gegenstände in einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. Bereits in der vergangenen Woche war auf dem Gelände des Wertstoffhofs an der Werftstraße und bei einer Elektrofirma in Letter-Süd eingebrochen worden. In beiden Fällen nahmen die Täter große Mengen an Diebesgut mit, darunter 40 Autobatterien.

Von Linda Tonn