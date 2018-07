Seelze

Einen besonderen Filmgenuss hat Stephan Graf von Bothmer am Sonnabendabend dem Publikum des Musikfestivals Seelze (MuSe) beschert. In der Kirche Heilige Dreifaltigkeit gab er ein Stummfilmkonzert und spielte auf der Orgel zu den Filmen „Der Zahnteufel“ und „Safety Last“ ebenso wie zu einem Ausschnitt des Fußballspiels Deutschland-Schweden bei der Weltmeisterschaft 2010.

In der Anfangszeit des Films gab es zwar keinen Ton, die sogenannten Stummfilme wurden aber musikalisch begleitet –meist von einem Musiker am Klavier. So entstand eine ganz eigene Dramaturgie, die die Spannung des Films erheblich steigern konnte. Zwar sei das Filmmaterial schwarzweiß gewesen, einzelne Sequenzen des Films konnten aber koloriert werden. „Blaue Farbe stand etwa für die Nacht“, sagte von Bothmer.

Der Künstler begleitet den Kurzfilm „Der Zahnteufel“ aus dem Jahr 1915, in dem für Pebeco-Zahncreme geworben wird. Vor der Rettung durch die freundliche Zahnpasta müssen die Zähne die fiesen Attacken des Zahnteufels aushalten, denen sie wehrlos ausgeliefert sind. Der Trickfilm verdeutlicht die Notlage der Zähne schon ganz gut, doch erst die Musik von Bothmers offenbart das ganze Drama. Für die MuSe hatte der Musiker als Hauptfilm „Safety Last“ aus dem Jahr 1923 mit Harol Lloyd in der Hauptrolle ausgewählt. Ein junger Mann aus der Kleinstadt verlässt seine Verlobte, um in der Großstadt Karriere zu machen und so die Eheschließung zu ermöglichen. Doch er kommt nicht recht voran, der Job als Verkäufer reicht kaum zum Überleben. Dies kann er aber nicht zugeben, er gaukelt der jungen Frau im Heimatort einen glänzenden Aufstieg vor, die schließlich verfrüht in die Großstadt kommt. Eine waghalsige Kletteraktion an der Fassade –eine Idee des jungen Mannes –könnte alles zum Guten wenden, leider muss der Verliebte selbst antreten, weil der eigentliche Kletterer von einem Polizisten gejagt wird. Von Stockwerk zu Stockwerk wird die Lage dramatischer, weil sich stets neue Schrecken zeigen.

Von Bothmer zeigt sich in seiner Begleitung als kongenialer Partner des Films. Die Orgel bringt die harmlose Heiterkeit ebenso zum Ausdruck wie die verzweifelte Höhenangst des Kletterers wider Willen. Und der Musiker erhebt auch die Kirchenorgel in eine völlig neue Dimension, deren Vielseitigkeit erstaunt. Ein gelungenes Konzert, das mehr Publikum verdient gehabt hätte. Für den Musiker geht es jetzt erst einmal in Berlin weiter, wo er am Montag und Dienstag jeweils zwei Fußballkonzerte gibt.

Von Thomas Tschörner