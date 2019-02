Seelze

Ab Mitte Februar wird die Stadt Seelze für die bevorstehende Europawahl zum Europäischen Parlament am Sonntag, 26. Mai, Wahlhelfer berufen. Hierfür werden, wie bei den vergangenen Wahlen, insgesamt rund 240 Ehrenamtliche für die 31 Wahlbezirke benötigt. Alle wahlberechtigten Seelzer sind zur Mithilfe aufgerufen. Am Tag der Europawahl eröffnen die Wahlhelfer um 8 Uhr ihr jeweiliges Wahllokal und sorgen dafür, dass die Wähler ihre Stimme abgeben können. Ab 18 Uhr zählen sie die abgegebenen Stimmen aus und ermitteln das Wahlergebnis.

Alle Wahlberechtigten ab dem 18 Lebensjahr können helfen. Die Betreuung der Wahllokale erfolgt in zwei Schichten, jeweils vormittags und nachmittags. Abends zählen alle gemeinsam die Stimmzettel aus. Die Ehrenamtlichen erhalten für ihre Tätigkeit ein sogenanntes Erfrischungsgeld als Aufwandsentschädigung. Wer sich für die Mithilfe interessiert, kann sich ab sofort im Rathaus Seelze bei Alexander Klein unter Telefon (05137) 828245 oder per E-Mail an alexander.klein@stadt-seelze.de anmelden. Die politischen Parteien werden ebenfalls gebeten, ihrerseits Wahlhelfer anzumelden.

Von Heike Baake