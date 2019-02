Seelze

Mit neuen digitalen Funkmeldeempfängern ist die gesamte Freiwillige Feuerwehr der Stadt Seelze ausgestattet worden. Die Neuanschaffung hat nach Einschätzung von Seelzes Ortsbrandmeister Carsten Strowig den großen Vorteil, dass nun auch einzelne Gruppe, Spezialisten und besondere Fahrzeuge separat gerufen werden können. Damit könnte das Gros der ehrenamtlichen Feuerwehrleute entlastet werden, weil gezielter alarmiert werden kann. Der Ortsbrandmeister sieht aber die Gefahr, dass die Belastung von Spezialisten steigt. Schon jetzt seien die vier Gerätewarte täglich fast drei Stunden in der Feuerwache. Deshalb fordert Strowig einen hauptamtlichen Gerätewart, wie er in vielen Nachbarkommunen bereits üblich ist.

„Wir haben mit den neuen Meldeempfängern unsere Alarmierung komplett umgestellt“, sagt Strowig. So habe die Ortsfeuerwehr zwei Dienstgruppen. Auch wenn früher nur eine alarmiert worden war, seien 40 Mann in der Funkschleife gewesen und entsprechend angefordert worden. „Das ist bei einer Türöffnung kaum zu verkaufen“, sagt der Ortsbrandmeister. Jeder der 86 Aktiven der Ortsfeuerwehr habe eines der neuen Geräte erhalten.

Das neue Gerät (links) lässt die Alarmierung einzelner Fahrzeuge zu, die mit dem Vorgängermodell nicht möglich war. Quelle: Thomas Tschörner

Nach wie vor könnten alle Seelzer Feuerwehrleute mit dem sogenannten Vollalarm angefordert werden. Sicherheitshalber sei auch noch die Sirene weiter in Betrieb. Bei weniger großen Einsätzen würde im wöchentlichen Wechsel die Dienstgruppe A oder die Dienstgruppe B gerufen. „Dann haben die einzelnen Leute auch mal eine Woche Pause.“ Der Ortsbrandmeister erhofft sich davon eine gewisse Entlastung der ehrenamtlichen Helfer. Zusätzlich könnten auch spezielle Fahrzeuge wie die Drehleiter, die Chemikalienschutzausstattung oder das Messfahrzeug sowie Spezialisten angefordert werden. Dazu gibt es die Ortsbrandmeisterschleife für das Führungspersonal. Insgesamt können in den Geräten 13 Fachdienstgruppen sowie die beiden Dienstgruppen und der Vollalarm programmiert werden.

Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner weist darauf hin, dass die Ortsfeuerwehr als Schwerpunktwehr eine deutlich umfangreichere Ausstattung habe als Stützpunktfeuerwehren und Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung. Dies wirke sich auf die Spezialisten aus, die mehr Einsatzstunden als üblich hätten. So werde die Drehleiter oder auch der Messwagen nicht nur in sämtlichen Seelzer Stadtteilen eingesetzt, sondern auch von anderen Kommunen wie Garbsen angefordert, erklärte Bittner. Eine Entlastung sei nur schwer möglich: Spezialfahrzeuge wie die Drehleiter könnten nicht von allen Feuerwehrleuten bedient werden, sagt Strowig. Voraussetzung für den Einsatz auf dem Fahrzeug seien ein Drehleiter-Maschinistenlehrgang und eine interne umfangreiche Ausbildung.

Im Schnitt ist Seelzes Ortsfeuerwehr fast jeden zweiten Tag im Einsatz. Im vergangenen Jahr sei die Ortswehr auf 169 Einsätze gekommen, sagt Strowig. Eine Schlüsselrolle käme dabei den vier Gerätewarten zu, die täglich im Schnitt 11,23 Stunden für einsatzbereite Fahrzeuge und Material sorgen. „Jeder Gerätewart ist damit jeden Tag –einschließlich der Wochenenden –2,8 Stunden in der Wache“, sagt Strowig. Dies sei auf Dauer mit ehrenamtlichen Gerätewarten nicht zu schaffen, warnt der Ortsbrandmeister. In vielen Kommunen der Umgebung hätten die größeren Feuerwehren hauptamtliche Gerätewarte. Die Warte erledigen kleinere Reparaturen selbst, warten und pflegen die Fahrzeuge, machen aber auch Fahrten zur Werkstatt oder zu Überprüfungen in der feuerwehrtechnischen Zentrale. „Das sind alles Fahrten, die tagsüber stattfinden müssen.“ Dies könnten nur Leute leisten, die im Schichtdienst arbeiten. Zudem bräuchten die Gerätewarte eine Qualifikation als Handwerker oder Techniker, Büroangestellte wären in der Funktion eher fehl am Platz.

Von Thomas Tschörner