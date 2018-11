Seelze

Als unbelehrbar hat sich ein 38-jähriger Seelzer erwiesen: Polizeiangaben zufolge war der Mann am Freitag aufgrund einer gerichtlichen Anordnung auf dem Kommissariat erschienen. Die Meldeauflage war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes angeordnet worden. Zudem lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hannover vor. Bei der Festnahme des Mannes fanden die Polizisten in seinen Taschen erneut eine geringe Menge Marihuana. Sie leiteten ein weiteres Strafverfahren ein und brachten den 38-Jährigen direkt in die Justizvollzugsanstalt. ton

Von Linda Tonn