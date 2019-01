Lohnde/Letter

Die Polizei Seelze hat am Montag zwei Männer erwischt, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren sind. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, kontrollierte gegen 11 Uhr eine Streife einen 22-jährigen Mann aus Pohle, der mit seinem VW Polo auf der Calenberger Straße in Lohnde unterwegs war. Die Polizisten stellten eine Drogenbeeinflussung fest, ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Um 14.50 Uhr stoppten die Beamten einen weiteren Fahrer auf der Klöcknerstraße in Letter, bei dem ein Vortest den Konsum von Kokain anzeigte. Auch bei dem 35-jährigen Letteraner wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die beiden Fahrer müssen mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Von Thomas Tschörner