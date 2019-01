Seelze

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, einen in einer Parkbucht an der Ulmenstraße 4 stehenden silberfarbenen Mercedes Benz an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 500 Euro zu kümmern.

Außerdem wurde am Montag zwischen 7.15 und 7.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kindergartens St. Michael ein Ford Galaxy vermutlich beim Rangieren beschädigt. Den Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugecke schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Auch dieser Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Seelze hofft in beiden Fällen auf Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner