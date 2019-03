Seelze

Krimifreunde, die enttäuscht darüber waren, keine Karte mehr für die ausverkaufte Lesung mit Susanne Mischke bekommen zu haben, können sich freuen: Aufgrund der großen Nachfrage haben die Buchhandlung Petri&Waller, die Stadtbibliothek Seelze und der Freundeskreis der Stadtbibliothek als Veranstalter die Autorin für einen zweiten Termin gewinnen können. Am Donnerstag, 21. März, gibt es um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug ein weiteres Mal die Gelegenheit, Susanne Mischke zuzuhören.

Mit ihrer erfrischenden Art zu erzählen will die im Allgäu geborene Autorin an diesem Abend aus ihrem neuesten Krimi „Zärtlich ist der Tod“ vorlesen. Das Buch ist mittlerweile der achte Band rund um Hauptkommissar Völxen. Ihre Krimireihe, die rund um Hannover angesiedelt ist, ermöglicht es dem Leser und Zuhörer schnell, sich gedanklich an die beschriebenen Orte zu versetzen. In dem Roman geht es darum, dass Hauptkommissar Bodo Völxen keine Ahnung davon hatte, dass es im Leben seiner altgedienten Sekretärin Edeltraut Cebulla einen Mann gibt –oder vielmehr gab. Denn dieser ist spurlos verschwunden, mitsamt dem Geld seiner Liebsten. Alle Indizien lassen an einen Profi-Heiratsschwindler denken. Als eine seiner Verflossenen plötzlich tot aufgefunden wird, wird die Geschichte noch turbulenter.

Info: Die HAZ/NP-Lokalredaktion Seelze verlost sechs Karten für den zweiten Termin der Lesung mit Susanne Mischke. Wer eine Karte gewinnen möchte, kann sich am Freitag, 15. März um 12 Uhr unter Telefon (0 51 37) 82 71 13 melden. Für die ersten sechs Anrufer werden die Karten an der Abendkasse hinterlegt.

Von Sandra Remmer