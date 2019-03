Letter

Der Verein Yafes Kinderkrebshilfe veranstaltet am Sonnabend, 16. März, ein großes Fußballturnier in der Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter. Der Yafes Cup 2019 beginnt um 10 Uhr. Das Turnier richten die F-Jugend der SG Letter 05 und der Verein gemeinsam aus. Die zehn Mannschaften kämpfen um einen 80 Zentimeter großen Wanderpokal. Als prominente Unterstützung wird Eddi, das Maskottchen von Hannover 96, zu Gast sein. Die Yafes Kinderkrebshilfe will mit dem Turnier ein Zeichen setzen, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. ton

Von Linda Tonn