Seelze

Wolfgang Gail ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Gail gilt als CDU-Urgestein und war von 1972 bis heute vielfältig kommunalpolitisch aktiv. So gehörte der Christdemokrat von 1972 bis 1974 dem Rat der damals selbstständigen Gemeinde Seelze an, und war von 1981 bis 1986 sowie von 1988 bis 2006 Mitglied des Rates der Stadt Seelze. Zudem war Gail von 1974 bis heute Mitglied des Ortsrates Seelze sowie in diversen Ausschüssen aktiv tätig. „Herr Gail hat sich um die Stadt Seelze sehr verdient gemacht“, schreibt Bürgermeister Detlef Schallhorn in seinem Nachruf. Gail habe sich stets für das Gemeinwohl und die Interessen der Stadt eingesetzt und sei ein herausragender Bürger gewesen. Für die CDU Seelze kam Gails Tod überraschend. Denn bis zuletzt hatte sich der Seelzer um die Partei verdient gemacht, ohne großes Aufheben von seiner Person zu machen. Er war seit 1974 im Vorstand des Stadtverbandes tätig und damit in Niedersachsen das dienstälteste CDU-Vorstandsmitglied. Und Gail drückte sich nicht vor der Arbeit außerhalb der politischen Gremien. Er führte unter anderem Protokolle bei diversen Parteiveranstaltungen und hielt Kontakt zur Kreisgeschäftsstelle. Der Christdemokrat konnte auch hartnäckig sein und scheute sich nicht, im Zweifel seinen Parteifreunden zu widersprechen und aus seinem Erfahrungsschatz sagen, was aus seiner Sicht nicht optimal lief. Engagiert hatte sich Gail auch im TuS Seelze, wo er unter anderem Schatzmeister war. Der Verein hatte ihn wegen seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Von Thomas Tschörner