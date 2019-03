Lohnde

Über den Zustand des Bürgerhauses Lohnde berichtet die Verwaltung am Dienstag, 12. März, im Ortsrat Lohnde. Dabei sollen unter anderem die neuen Messergebnisse vorgestellt werden, die Aufschluss über die Gefahr durch Schimmel im feuchten Kellergeschoss des Gebäudes geben sollen. Bislang hatte die Stadt bereits zwei Messungen vornehmen lassen. „Die bisherigen Messungen haben nichts ergeben, was schädlich ist“, hatte Ortsbürgermeister Wilfried Nickel vorsichtig Entwarnung gegeben. Der Ortsbürgermeister hofft deshalb auf die neuen Ergebnisse und neue Erkenntnisse für das weitere Vorgehen. Betroffen von der Feuchtigkeit sind die unteren Räume des Gebäudes. Die Kegelbahn ist entkernt worden, der Aufenthaltsraum gesperrt, und die Schießanlage darf nur auf eigene Gefahr betreten werden. Lediglich die Toiletten sind in Ordnung.

Die Verwaltung berichtet außerdem über die Stromtrasse Südlink, von der nach neuen Planungen auch Lohnde betroffen wäre. Zudem beraten die Kommunalpolitiker über die Öffentlichkeitsbeteiligung für das geplante Friedhofsentwicklungskonzept der Stadt. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Lohnde an der Theodor-Heuss-Straße 10a.

Von Thomas Tschörner