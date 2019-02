Lohnde

Über den den aktuellen Stand des geplanten Abfallbetriebes westlich der Hafenstraße berichtet die Stadtverwaltung am Dienstag, 12. Februar, im Ortsrat Lohnde. Zwischen Mittellandkanal und Bahnlinie will die Hafen Seelze GmbH auf einem Areal von rund 7,7 Hektar den sogenannten Mineralstoffbetrieb bauen. Für die Anlage zur Behandlung, Lagerung und zum Umschlag von teilweise gefährlichen Abfällen sollen 5,5 Hektar genutzt werden. Die Kapazität soll bei jeweils maximal 80 000 Tonnen gefährlichen und ungefährlichen Abfalls im Jahr liegen, bei einer Begrenzung der Gesamtleistung auf 120 000 Tonnen pro Jahr. Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat den Betrieb genehmigt. Gegen das Vorhaben haben Anwohner Widerspruch eingelegt.

In der Sitzung stellt außerdem der Investor die Planung für ein Wohn- und Pflegeobjekt in Lohnde vor. Die Kommunalpolitiker beschäftigen sich auch mit dem Neuausweisungsverfahren für das Naturschutzgebiet „Laubwälder südlich Seelze“. Die Verwaltung berichtet ferner über das Bürgerhaus Lohnde, das als sanierungsbedürftig gilt. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Lohnde an der Theodor-Heuss-Straße 10a. Zu Beginn können Einwohner Fragen stellen.

Von Thomas Tschörner