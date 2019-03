Velber/Letter

Gleich zwei Mal sind in den vergangenen Tagen unbekannte Verursacher vom Unfallort geflüchtet. In beiden Fällen sucht die Polizei Seelze nach Zeugen. Am Donnerstag wurde in der Straße Martin-Holle-Weg in Velber ein parkender Tiguan beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 10 und 14 Uhr, der Schaden am hinteren linken Kotflügel entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Polizei schätzt ihn auf 800 Euro.

Am Mittwoch hatte ein Sattelzug in der Straße Leineblick in Letter ein Garagendach beschädigt. Laut Polizei hatte er gegen 21.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 2 gewendet und war gegen das Dach gestoßen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, der Fahrer fuhr fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, konnte das Kennzeichen allerdings nicht lesen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon (05137) 8270.

Von Linda Tonn