Letter

Ein besorgter Anruf hat am Montag gegen 11.15 Uhr einen vermeintlich verletzten Storch gemeldet, den er auf dem Dach eines Hauses an der Straße Kurze Wanne in Letter entdeckt hatte. Weil die Ortsfeuerwehr Letter über keine Drehleiter verfügt, wurde zusätzlich die Ortsfeuerwehr Seelze alarmiert und machte sich mit zwei Fahrzeugen auf den Weg. Doch der Vogel wusste so viel Fürsorge nicht zu schätzen. „Als sich zwei Kameraden im Drehleiterkorb dem Storch näherten, flog dieser in Richtung Leinemasch davon“, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner.

Von Thomas Tschörner