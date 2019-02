Letter

Mit dem Mercedes seiner Eltern hat ein 18-jähriger Fahrer am Freitag gegen 21 Uhr an der Klöcknerstraße in Letter das Warnschild einer Verkehrsinsel überfahren, berichtet die Polizei. Dabei wurde der Fahrer, der sich kurz darauf fluchtartig von der Unfallstelle entfernte, von einer Zeugin beobachtet. Die Frau merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Nachdem die Beamten am späten Abend bei den Eltern des 18-Jährigen vorsprachen und nach dem Fahrer suchten, stellte sich der Fahranfänger am Sonnabendmorgen den Ermittlern. Seinen Führerschein konnte der 18-Jährige zwar vorerst behalten, die Polizei leitete aber ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Von Thomas Tschörner