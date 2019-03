Letter

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 15.40 Uhr einen silberfarbenen VW Variant am linken vorderen Kotflügel beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Variant parkte an der Straße Im Bauverein. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ohne Angaben zu seinen Personalien zu hinterlassen. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an und hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer